Malgré les premières critiques, le chiffon de nettoyage d’Apple a conquis les utilisateurs et est en rupture de stock depuis plusieurs jours. Fort de ce succès, Samsung a également décidé de proposer son propre chiffon de nettoyage, mais totalement gratuit.

Dans un geste très particulier, Samsung a ciblé l’offre premium d’Apple en proposant gratuitement son propre tissu à ceux qui ont acheté un smartphone auprès de l’entreprise.

En Allemagne, les utilisateurs de Samsung peuvent demander un « chiffon doux et velouté pour nettoyer leurs smartphones » via l’application Membres. L’initiative ne comprenait que 1 000 pièces, qui se sont vendues comme des petits pains en quelques heures. Pour le moment, on ne sait pas si Samsung continuera à fournir des chiffons de nettoyage supplémentaires à ses utilisateurs, afin de contrer la proposition d’Apple qui coûte 25 €, mais qui a été tellement raflée que les expéditions ont été reportées à 2022.