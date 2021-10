En plus des nouveaux MacBook Pro et AirPods 3, Apple a également lancé sa chiffonnette de nettoyage à 25 €. L’arrivée de ce produit a été prise avec beaucoup d’ironie par plusieurs utilisateurs, pourtant il est déjà épuisé.

Le chiffonnette de nettoyage d’Apple, qui coûte 25 €, semble avoir rencontré un vif succès auprès des utilisateurs, à tel point que désormais les livraisons ont déjà été reportées à début décembre. Fabriqué à partir d’un « matériau doux et non abrasif », Apple affirme que la chiffonnette est idéale pour nettoyer le verre nano-texturé de son Pro Display XDR, un appareil qui nécessite un régime de nettoyage méticuleux. De plus, Apple affirme dans un document d’assistance que les utilisateurs ne devraient « jamais utiliser d’autres lingettes en verre nano-texturées » du Pro Display XDR ou de l’iMac pour éviter d’endommager le verre.

Parmi les autres produits recommandés pour le nettoyage à l’aide de cette nouvelle chiffonnette, Apple répertorie également tous les iPhone, iPad et Mac, ainsi que l’Apple Watch et l’iPod.