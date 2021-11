À la suite de la décision rendue dans l’affaire Epic, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a rejeté la demande d’Apple de retarder la mise en œuvre d’une injonction permanente obligeant la société à apporter des modifications importantes à l’App Store.

La décision oblige Apple à autoriser les développeurs à ajouter des liens intégrés à l’application vers des sites Web externes, ouvrant ainsi la voie à d’autres options de paiement qui ne nécessitent pas que vous utilisiez le système intégré à l’application de l’entreprise. Dans la décision initiale, 90 jours étaient accordés pour mettre en œuvre ces changements, mais Apple a déposé une injonction pour prendre plus de temps. Cette injonction a été refusée par la juge Yvonne Gonzalez Rogers.

› Epic fait appel de la décision dans l’affaire Apple

Cela signifie que les modifications apportées à l’App Store devront être apportées d’ici le 9 décembre, Apple ne pouvant plus interdire aux développeurs d’inclure dans leurs applications « des boutons et liens externes ou d’autres appels à l’action qui dirigent les clients vers des systèmes d’achat alternatifs.

Le juge Gonzalez Rogers a déclaré qu’Apple souhaitait » une suspension indéfinie sans obligation de faire un effort pour se conformer « et qu’il existe plusieurs moyens pour l’entreprise de se conformer à l’injonction tout en protégeant la sécurité des utilisateurs.

« Le tribunal prévoit plusieurs voies qu’Apple peut emprunter pour se conformer à l’injonction et prendre des mesures pour protéger les utilisateurs, dans la mesure où Apple pense que des liens externes créeraient des problèmes. La Cour n’est pas convaincue, mais elle n’est même pas là pour microgérer les changements. Les consommateurs sont assez habitués à se connecter d’une application à un navigateur Web. Mis à part, peut-être, le besoin de temps pour établir les lignes directrices, Apple n’a fourni aucune raison crédible au tribunal de croire que l’injonction causerait la dévastation dont elle parle. Les liens peuvent être testés par App Review. »

Le juge a également déclaré que les développeurs devraient pouvoir choisir d’utiliser le système d’achat intégré ou un autre système.

Apple a tenté de faire valoir qu’apporter des modifications aux règles de l’App Store pourrait » perturber l’équilibre entre les développeurs et les clients fourni par le magasin « , entraînant des dommages irréparables pour Apple et les consommateurs, mais cet argument n’a pas convaincu le tribunal. De plus, le juge n’a même pas soutenu l’argument d’Apple selon lequel la société avait besoin de plus de temps pour traiter » les problèmes juridiques, technologiques et économiques complexes et en évolution rapide « que le changement requis entraînerait.

La société fera toujours appel : « Apple pense qu’aucune modification ne devrait être apportée à l’App Store tant que tous les appels dans cette affaire n’auront pas été résolus. Pour cela, nous demanderons une suspension de l’injonction. »