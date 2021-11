Après l’adoption de la loi antitrust qui obligera Apple à prendre en charge les plateformes de paiement tiers sur l’App Store en Corée du Sud, le plus haut dirigeant de l’entreprise pour le marché coréen a décidé de démissionner pour un nouvel emploi aux États-Unis.

Comme le rapporte Bloomberg, le cadre supérieur d’Apple pour la Corée du Sud, Brandon Yoon, quittera l’entreprise dans les semaines à venir pour commencer un nouveau travail aux États-Unis.

Brandon Yoon a rejoint Apple il y a à peine trois ans, en tant que directeur général et responsable des ventes de la société pour la Corée du Sud. Il a auparavant travaillé chez Microsoft et Samsung. Plus récemment, Yoon a dirigé la bataille antitrust d’Apple en Corée du Sud, qui a été perdue après l’adoption de la loi. Malgré le timing quelque peu suspect, Bloomberg dit que la démission de Yoon n’est pas liée à cette histoire, mais pourrait toujours avoir un impact négatif sur la bataille juridique qu’Apple veut continuer à mener en Corée du Sud.

Ces derniers mois, Yoon a en effet été la référence d’Apple dans les procédures judiciaires dans le pays, ce qui a ensuite conduit à la décision de contraindre Apple (et Google) à activer les systèmes de paiements tiers sur l’App Store. À l’heure actuelle, Apple n’a pas encore précisé ce qu’elle entend faire pour se conformer à la nouvelle loi en Corée du Sud.