La Corée du Sud a adopté un projet de loi interdisant à Apple et à Google d’exiger des développeurs qu’ils utilisent uniquement leurs systèmes d’achat intégrés respectifs.

Cela signifie que les développeurs pourront choisir d’activer d’autres systèmes de paiement intégrés, y compris des tiers, offrant ainsi aux utilisateurs plus de choix.

Comme le rapporte le Wall Street Journal, l’amendement fait partie de la loi actuelle sur les télécommunications et vise à interdire à Apple et Google d’exploiter leur position dominante pour « forcer un fournisseur de contenu mobile à utiliser un mode de paiement spécifique ».

Avec cette loi, la Corée du Sud devient le premier gouvernement à prendre des mesures limitant le pouvoir d’Apple et de Google sur leurs App Store respectifs. Selon plusieurs analystes, d’autres gouvernements pourraient bientôt emboîter le pas et obliger les deux sociétés à ouvrir leurs portes à des systèmes de paiement alternatifs intégrés.

Bientôt, en Corée du Sud, Apple et Google ne pourront plus limiter la liberté des développeurs de choisir des systèmes tiers pour accepter les paiements de leurs clients. Cela signifie que les deux sociétés n’auront plus droit à la commission de 15% ou 30% pour les achats intégrés effectués via des systèmes de paiement alternatifs.

En réponse à ce projet de loi, Apple a réitéré que son système d’achat intégré est un moyen sûr et sécurisé pour les utilisateurs d’acheter des biens numériques dans les applications, tandis que cette ouverture pourrait entraîner de graves problèmes de sécurité et de confidentialité.

Pendant ce temps, les États-Unis et l’Union européenne discutent pour trouver des mesures communes afin de résoudre les problèmes antitrust des grandes entreprises technologiques.