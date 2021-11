Apple a confirmé que l’acteur, rappeur et producteur primé Will Smith sera le prochain invité de The Oprah Conversation. L’épisode devrait être diffusé le vendredi 5 novembre sur Apple TV+.

Will Smith a été nominé pour de nombreux Oscars, Emmy Awards et Golden Globes. Il a également remporté d’innombrables prix de musique, dont les Grammy Awards for Parents Just Don’t Understanding et Summertime.

« Will Smith, lauréat de quatre Grammy Awards et quatre fois NAACP Image Award, est l’un des acteurs et artistes les plus titrés de tous les temps. »

Apple dit que la conversation se concentrera sur les souvenirs de Smith, les insécurités les plus profondes, les leçons de vie plus importantes et la situation complexe de son mariage, qui est devenue de plus en plus publique ces derniers mois.

« Dans cette discussion révélatrice mais fascinante, Oprah et Smith plongent profondément dans ses nouveaux mémoires dans lesquels Smith partage ses réflexions sur des histoires de famille inédites, des moments déterminants pour la vie et l’illusion subtile du succès matériel. »

Le dernier épisode de The Oprah Conversation arrivera sur TV+ demain.