L’un des leaders du mouvement #AppleToo a accusé Apple de l’avoir licenciée simplement parce qu’elle dirigeait le mouvement de protestation contre certaines pratiques de l’entreprise.

Janneke Parrish a été l’une des pionnières du mouvement #AppleToo, qui a commencé comme une chaîne Discord pour permettre aux employés d’Apple de parler librement de problèmes sur le lieu de travail, tels que le harcèlement, la discrimination, le sexisme et le racisme. En quelques semaines, le groupe avait déjà collecté près de 500 signalements, puis partagés avec la direction d’Apple. Les vraies raisons qui ont conduit au limogeage de Janneke Parrish restent désormais à comprendre.

La femme a été licenciée par Apple en octobre, accusée d’avoir supprimé certains fichiers de l’entreprise lors d’une enquête interne. Dans une déclaration publiée sur The Verge, Parrish a déclaré qu’Apple l’avait licenciée pour « des raisons fausses et fallacieuses »:

« Je n’avais parlé que de mes expériences personnelles et des préoccupations que moi et tant d’autres avions sur le lieu de travail, aidant à donner la parole à de nombreux collègues qui voulaient partager des problèmes systématiquement cachés, supprimés et jamais abordés. »

Selon The Verge, il s’agit de la septième accusation de licenciement injustifié déposée contre Apple depuis août 2021, à tel point que le National Labor Relations Board enquête sur la question.