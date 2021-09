Le mouvement #AppleToo a envoyé une lettre ouverte au PDG d’Apple, Tim Cook, demandant à l’entreprise de prendre des mesures suite à plusieurs signalements de problèmes sur le lieu de travail, notamment de harcèlement et de discrimination.

Publiée sur le site Web d’AppleToo, la lettre à Tim Cook et à l’équipe de direction d’Apple indique que l’entreprise n’en fait pas assez pour respecter son engagement en faveur de « la diversité, l’équité et un environnement où chacun est en mesure de faire son travail de la meilleure façon possible ».

AppleToo a été créé par des employés anciens et actuels pour faire la lumière sur le harcèlement, la discrimination, le sexisme, le racisme et d’autres problèmes sur le lieu de travail qui émergent ces dernières semaines. Le groupe a également invité les travailleurs à partager leurs expériences et leurs frustrations, dont certaines sont publiées en ligne.

Citant les centaines d’histoires recueillies la semaine dernière, dans la lettre d’aujourd’hui, AppleToo cherche à remédier aux plaintes des employés qui n’ont pas été entendues par les ressources humaines de l’entreprise. La lettre présente également un certain nombre de demandes visant à promouvoir un environnement de travail plus productif et plus sûr.

« Des centaines d’entre nous ont documenté des histoires d’abus, de discrimination et de harcèlement. Des centaines d’entre nous ont documenté ces rapports par des canaux internes et n’ont reçu aucun soulagement. En partageant nos histoires, nous attirons l’attention sur nos expériences professionnelles chez Apple et sur ce que nous pouvons faire de mieux. »

Les employés exigent une plus grande confidentialité, en particulier une plus grande séparation des biens numériques et physiques d’Apple et des employés, une rémunération équitable, la vérification de toutes les relations avec des tiers, la responsabilité des équipes de direction et des ressources humaines et une plate-forme pour envoyer et recevoir des commentaires sur les préoccupations du groupe.

« Chez Apple, nous sommes appelés à faire ce qu’il faut, et cela doit s’étendre à la façon dont nous traitons les employés. Nous travaillons pour qu’Apple tienne sa promesse d’inclusion, de diversité et d’équité. Nous demandons un environnement où chacun se sente en sécurité et bienvenu et a la promesse de l’égalité des chances et de traitement. »

La publication de la lettre fait suite à l’annonce que le National Labor Relations Board des États-Unis enquête sur deux plaintes déposées par des employés d’Apple.