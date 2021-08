Apple a toujours placé l’égalité sociale en tête de sa liste de priorités, montrant souvent son grand esprit d’inclusion envers les minorités. La réalité semble bien différente et un groupe d’employés est prêt à le prouver.

Les salariés en question viennent de lancer un site Internet appelé AppleToo, un portail qui recueillera des histoires et des témoignages de travailleurs qui ont été victimes de harcèlement ou de discrimination.

« Pendant trop longtemps, Apple a échappé à l’examen public. La vérité est que pour de nombreux employés d’Apple, la culture du secret crée une forteresse opaque et intimidante. Lorsque nous insistons sur la responsabilité et combattons les injustices persistantes dont nous sommes témoins ou subis sur le lieu de travail, nous sommes confrontés à un schéma d’isolement et de dégradation. »

Ce mouvement a également donné naissance à un profil Twitter. Comme cité sur le site, les employés déclarent que le moment est vraiment venu de penser différemment (citant le slogan bien connu d’Apple Think Different). Le mouvement a déjà gagné le soutien de Timnit Gebru, qui a été licencié par Google après ses accusations de racisme.

Huit employés d’Apple ont déjà partagé leurs histoires. Il est important de comprendre où va mener cette contestation, qui est certainement destinée à en faire reparler.