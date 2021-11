Niantic a annoncé que le jeu « Harry Potter : Wizards Unite » sera définitivement supprimé de l’App Store le 6 décembre 2021.

« Harry Potter: Wizards Unite » n’a pas réussi à répéter le succès de Pokémon GO et c’est aussi pour cette raison qu’il sera abandonné par Niantic. Concrètement, le jeu sera supprimé le 6 décembre et sera définitivement fermé le 31 janvier 2022.

« Lorsque nous avons lancé Harry Potter : Wizards Unite, notre vision était de permettre aux joueurs de découvrir le monde sorcier dans leur monde réel alors qu’ils sortent et explorent leurs quartiers. Au fil des ans, des millions de sorcières et sorciers du monde entier se sont lancés dans des aventures du monde réel, faisant équipe pour garder la magie cachée et en sécurité dans le monde sorcier, unissant leurs forces pour affronter leurs ennemis. Pendant ce temps, les joueurs ont également travaillé aux côtés d’Hermione et Harry pour percer le mystère derrière la disparition des London Five et sont maintenant sur le point de mettre fin à la Calamité. »

Avec la fin du jeu, Niantic dit que certains changements de gameplay seront appliqués, ainsi que l’ajout de nouvelles récompenses.

Le 31 janvier 2022, toutes les fonctionnalités et serveurs de « Harry Potter: Wizards » Unite seront fermés. Les joueurs qui ont encore le jeu installé après cette date ne pourront plus jouer. Toute personne souhaitant demander les données de son compte doit contacter l’assistance pour faire la demande avant le 15 janvier 2022.

« Les joueurs ne pourront pas recevoir de remboursement sur des achats antérieurs, sauf disposition contraire de la loi. Vous pourrez dépenser votre solde d’or et vos objets restants avant la fermeture du jeu, le 31 janvier 2022. Nous avons un certain nombre de changements de gameplay amusants au cours des mois restants, vous aurez donc la possibilité de profiter pleinement de votre or restant. Nous désactiverons la possibilité d’effectuer des achats via l’application le 6 décembre 2021. »