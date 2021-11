Apple a officiellement rejoint la « First Movers Coalition », le groupe né d’un partenariat entre le Forum économique mondial et l’Office of the Presidential Climate Envoy des États-Unis.

L’objectif de la « First Movers Coalition » est de pousser les entreprises à prendre les mesures nécessaires pour protéger l’environnement et atteindre l’objectif de zéro émission, qu’Apple souhaite pleinement atteindre d’ici 2030.

Dans une publication sur Twitter, Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple pour l’environnement, les politiques et les initiatives sociales, a annoncé qu’elle assisterait à la COP26 à Glasgow et a ajouté qu’Apple fait désormais partie de la First Movers Coalition pour aider à « accélérer les nouvelles technologies de décarbonation ».

Parmi les entreprises qui ont rejoint la coalition figurent également Boston Consulting Group, AP Møller – Mærsk, Vattenfall, Dalmia Cement, Volvo Group, Fortescue Metals Group et Yara International. Selon le président américain Joe Biden, la Coalition « représente huit grands secteurs qui représentent 30% des émissions mondiales dont nous traitons actuellement. Ces entreprises seront des partenaires clés pour pousser à trouver des alternatives viables pour décarboner ces secteurs industriels et d’autres ».

Apple a toujours été à l’avant-garde des initiatives de protection de l’environnement et de zéro émission, également grâce à des investissements qui impliquent non seulement des opérations directes, mais aussi celles des fournisseurs. Entre autres, les utilisateurs auront remarqué l’absence de plastique dans les emballages des derniers produits sortis par Apple.