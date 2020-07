Aujourd’hui, Apple a dévoilé son plan pour atteindre un objectif long et difficile : réduire ses émissions de carbone à zéro d’ici 2030. Bien entendu, cela concerne toute sa chaîne d’approvisionnement et sa production de produits.

Actuellement, Apple a déjà réduit à zéro les émissions de CO2 des activités commerciales dans le monde, mais d’ici 2030, cet engagement s’étendra à tous les produits. Traduit en termes pratiques, cela signifie que la production des iPhone, iPad, Mac et de tout autre futur produit Apple n’aura aucun impact sur le climat.

« Les entreprises ont une profonde opportunité de contribuer à bâtir un avenir plus durable, né de notre préoccupation commune pour la planète que nous partageons », a déclaré Tim Cook. « Les innovations qui sous-tendent notre parcours environnemental sont non seulement positives pour la planète, mais elles nous ont aidées à rendre nos produits plus écoénergétiques et à apporter de nouvelles sources d’énergie propre partout dans le monde. L’action climatique peut être à la base d’une nouvelle ère d’innovation, de création d’emplois et de croissance économique durable. Avec notre engagement en faveur de la neutralité carbone, nous espérons être une ondulation dans l’étang qui créera un changement beaucoup plus important. »

Dans son rapport d’avancement environnemental 2020, Apple détaille ses plans de réduction des émissions de 75% d’ici 2030, tout en développant des solutions innovantes pour éliminer les 25% restants de CO2 de toutes les opérations de fabrication dans le monde.

Pour soutenir ces efforts, Apple met en place un accélérateur d’impact qui se concentrera sur les investissements pour les fournisseurs appartenant à des minorités qui génèrent des résultats positifs en matière d’impact environnemental. Cet accélérateur fait partie de la récente initiative d’Apple de 100 millions de dollars pour la justice et l’équité raciale.

« Nous sommes fiers de notre parcours environnemental et de la feuille de route ambitieuse que nous avons établie pour l’avenir », a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple pour l’environnement, les politiques et les initiatives sociales. « Le racisme systémique et le changement climatique ne sont pas des problèmes séparés et n’offrent pas de solutions distinctes. Nous avons une opportunité générationnelle d’aider à bâtir une économie plus verte et plus juste, une économie dans laquelle nous développons des industries complètement nouvelles afin de donner à la prochaine génération une planète qui vaut la peine d’être chez elle. »

Voici la feuille de route prévue par Apple pour réduire les émissions de CO2 à zéro dans les 10 prochaines années :

Conception de produits à faible teneur en carbone: Apple augmentera l’utilisation de matériaux à faible teneur en carbone et de matériaux recyclés dans ses produits, en innovant dans les technologies de recyclage des produits et en concevant des appareils aussi économes en énergie que possible. Apple est susceptible d’utiliser de plus en plus de l’aluminium, en particulier sur le MacBook Pro.

La dernière innovation en matière de technologies de recyclage: un robot que l’entreprise appelle «Dave», capable de démonter les moteurs Taptic de l’iPhone pour mieux récupérer les matériaux clés tels que les aimants et le tungstène et en même temps permettre la récupération des acier. Il s’agit de la prochaine étape par rapport à la ligne déjà présente de robots “Daisy” qui se charge de démonter des iPhone depuis des années.

Le laboratoire de récupération de matériaux de la société à Austin, au Texas, se concentre sur une technologie de recyclage électronique innovante et collabore avec l’Université Carnegie Mellon pour développer davantage des solutions innovantes dans ce domaine.

Tous les appareils iPhone, iPad, Mac et Apple Watch sortis l’année dernière sont fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Tous les appareils iPhone, iPad, Mac et Apple Watch sortis l’année dernière sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Apple a réduit son impact CO2 de 4,3 millions de tonnes en 2019, grâce à des innovations de conception et des matériaux recyclés dans ses produits. Au cours des 11 dernières années, Apple a réduit de 73% l’énergie moyenne requise pour utiliser les produits.

Meilleure efficacité énergétique: Apple identifiera de nouvelles façons de réduire la consommation d’énergie dans ses structures d’entreprise et aidera sa chaîne d’approvisionnement à atteindre le même résultat.

Grâce à un nouveau partenariat avec Apple, Green Fun USA-China investira 100 millions de dollars dans des projets d’efficacité énergétique pour les fournisseurs Apple.

Le nombre d’installations participant au programme d’efficacité énergétique des fournisseurs d’Apple est passé à 92 unités en 2019; ces installations ont évité plus de 779 000 tonnes d’émissions de carbone par an dans la chaîne d’approvisionnement.

L’année dernière, Apple a investi dans l’amélioration de l’efficacité énergétique de ses bâtiments et bureaux à travers le monde, réduisant les besoins énergétiques de près d’un cinquième et économisant 27 millions de dollars en un an.

Énergie renouvelable: toutes les opérations d’Apple continueront d’être gérées à 100% grâce aux énergies renouvelables. L’entreprise se concentrera sur la création de nouveaux projets et l’atteinte de cet objectif pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Apple a déjà reçu l’engagement formel de plus de 70 fournisseurs qui utiliseront une énergie 100% renouvelable pour la production de composants. Une fois cet objectif atteint, plus de 14,3 millions de tonnes de CO2 seront évitées chaque année, soit l’équivalent de 3 millions de voitures retirées de la route.

Divers projets en Arizona, en Oregon et en Illinois ont augmenté la capacité de production d’énergie renouvelable pour les activités commerciales d’Apple à plus de 1 GW, une quantité capable d’alimenter plus de 150 000 foyers par an. Plus de 80% de l’énergie renouvelable qu’Apple utilise pour ses installations provient désormais de projets créés par Apple au profit des communautés et d’autres entreprises.

À l’échelle mondiale, Apple lance l’une des plus grandes centrales photovoltaïques de Scandinavie, ainsi que deux nouveaux projets qui fournissent de l’énergie aux communautés les moins desservies des Philippines et de Thaïlande.

Apple soutient le développement du premier procédé de fusion d’aluminium sans carbone grâce à des investissements et des partenariats avec deux de ses fournisseurs d’aluminium. Le premier lot de cet aluminium à faible teneur en carbone est actuellement utilisé dans la production du MacBook Pro 16 pouces.

Grâce à divers partenariats avec ses fournisseurs, Apple a réduit les émissions de gaz fluorés de plus de 242 000 tonnes en 2019. Les gaz fluorés sont utilisés dans la production de certains composants électroniques grand public et peuvent contribuer au réchauffement climatique.

Apple investit dans la construction de forêts et d’autres solutions naturelles à travers le monde pour réduire le niveau de CO2 dans l’atmosphère.

Apple a annoncé un fonds pour la restauration et la protection des forêts et des écosystèmes naturels dans le monde. En collaboration avec Conservation International, la société investira dans de nouveaux projets tels que la restauration de savanes dégradées au Kenya et d’un écosystème de mangrove vital en Colombie.

Plus d’informations sur les engagements d’Apple en matière de protection de l’environnement disponibles ici.