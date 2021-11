La semaine dernière, nous vous parlions de Meta : le nouveau nom de la société de Mark Zuckerberg. Meta avec le futur Metaverse promet une toute nouvelle expérience sociale, avec une grande intégration dans la vie réelle et des interactions sociales améliorées.

Dans ce nouveau contexte, de nombreuses entreprises s’intéressent au Métaverse afin de se préparer au « lancement » de nouveaux produits. Nike a déjà enregistré ses marques et étendu à la possibilité de débarquer sur la nouvelle version d’internet.

Nike is heading to the metaverse.

On October 27th the company filed new trademark applications for NIKE, JUST DO IT and the swoosh logo.

The filings indicate an intent to make and sell NIKE-branded VIRTUAL shoes and clothing.#Nike #Metaverse pic.twitter.com/nisKVm2CTq

— Josh Gerben (@JoshGerben) November 1, 2021