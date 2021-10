Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, travaille sur une smartwatch depuis le début de cette année pour concurrencer l’Apple Watch, et maintenant Bloomberg a obtenu les premières images.

La smartwatch peut se vanter d’un design pas trop éloigné de celui de l’Apple Watch, mais elle semble être plus large et plus ronde avec des bords plus incurvés. Elle présente une caméra en bas de l’écran, ainsi qu’un bouton de commande sur le côté droit. Selon Bloomberg, il devrait également y avoir un autre bouton sur le dessus du boîtier et le bracelet sera remplaçable.

En plus de la caméra frontale, qui sera utilisée pour les appels vidéo, il devrait y avoir une caméra secondaire à l’arrière pour prendre des photos lorsque le corps est détaché du cadre de la montre.

La montre offrira une connexion cellulaire qui ne nécessitera pas de smartphone couplé de la part du porteur. De plus, il pourra envoyer des messages avec des services tels que Messenger et WhatsApp. Il devrait également avoir des fonctionnalités de surveillance de la santé intégrées telles qu’un moniteur de fréquence cardiaque.

Meta, la société qui gère le site de réseautage social Facebook, vend déjà des casques de réalité virtuelle Oculus et des appareils d’appel vidéo Facebook Portal, mais ce sera son premier dispositif portable. Meta prévoit de lancer la smartwatch Facebook dès 2022, mais il n’y a toujours pas de date précise et les plans peuvent encore changer.