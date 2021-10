Plusieurs rumeurs suggèrent que l’iPhone SE de troisième génération sera lancé au début de 2022 et aujourd’hui l’analyste Ross Young confirme cette hypothèse, ajoutant de plus amples détails.

Selon Young, le prochain smartphone d’entrée de gamme d’Apple s’appellera « iPhone SE Plus », bien qu’il n’aura pas un écran plus grand que la version actuelle. En effet, malgré un renouveau dans le nom, la prochaine génération d’iPhone SE devrait être très similaire au modèle actuellement sur le marché, dont on rappelle qu’il intègre le design de l’iPhone 8 avec des bords plus épais et un bouton Home.

L’écran sera toujours un écran LCD de 4,7 pouces, confirmant ce que d’autres analystes ont dit ces derniers mois. Les nouveautés concerneront le processeur (A15 Bionic) et la compatibilité avec les réseaux 5G, et il est donc probable que ce « Plus » concerne la vitesse de connexion plus élevée, plutôt qu’un écran plus grand selon la tradition Apple.

Young dit qu’un iPhone SE avec un écran plus grand arrivera en 2024, avec un modèle qui intégrera un écran LCD entre 5,7 et 6,1 pouces, n’aura pas de bouton Home et aura également la caméra dite perforée au lieu de l’encoche.