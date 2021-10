Un article récent publié par Bloomberg affirmait qu’Apple fabriquait des produits plus fonctionnels depuis que Jony Ive a quitté l’entreprise. Le problème est que, peut-être, les choses ne sont pas tout à fait comme ça.

Un peu comme Steve Jobs, le personnage de Jony Ive n’était pas des plus faciles. On dit qu’il s’opposait farouchement à tout ce qu’il n’aimait pas, donnant naissance à des centaines de projets. L’une des choses qu’il détestait, par exemple, était l’interface d’origine d’iOS, à tel point qu’il l’a réécrite à partir de zéro avec iOS 7 dès que Scott Forstall a été retiré de l’entreprise. On dit également qu’il avait également son mot à dire dans le casque AR d’Apple, puisque peu de temps avant son départ, il a contraint l’entreprise à créer un casque unique et structurée individuellement et non un appareil divisé en deux parties, comme d’autres l’ont proposé en interne. Et un seul casque signifiait également plus de difficultés d’ingénierie pour le rendre plus puissant et fonctionnel.

Selon Bloomberg, le design d’Apple est désormais moins beau mais beaucoup plus pratique, précisément parce qu’il n’y a plus le contrôle de Jony Ive. Commençons tout de suite par ce point : dire qu’Apple est meilleur sans Ive est une erreur, car c’est comme dire qu’une certaine chose ne serait jamais arrivée chez Apple si Steve Jobs avait toujours été en vie.

On dit aussi que, sans Jony Ive, Apple est plus à l’écoute des utilisateurs, comme en témoignent les nouveaux MacBook Pro qui ont restauré HDMI, slot SD et MagSafe. Dommage que même dans ce cas il y ait des « limites » imposées par la conception, comme l’absence de HDMI 2.1 ou d’un lecteur de carte SD plus rapide, comme l’auraient demandé les utilisateurs.

Laissant de côté les détails des produits individuels récemment dévoilés par Apple, personne ne peut nier que les iPhone, iPad, iMac et MacBook sortis ces dernières années sentent encore la main de Jony Ive forte. Il y a eu quelques optimisations, les lunettes sont plus fines, mais un iMac 2020 est très similaire à un iMac conçu il y a des années par Jony Ive, même en termes de fonctionnalités. De plus, au fil des années la technologie fait de grands progrès et on ne peut certainement pas dire que Jony Ive se serait opposé aux bords plats de l’iPhone 12 ou à une solution qui aurait permis d’intégrer plus de ports dans un MacBook Pro sans trop se ruiner la conception. En effet, les bords plats sont l’une des particularités de l’un des plus beaux iPhone jamais réalisés : l’iPhone 4. Et il a été conçu par Jony Ive.

En bref, comme le souligne AppleInsider, avec Jony Ive toujours à la tête de l’équipe de conception, Apple continuerait à fabriquer d’excellents produits, et peut-être à rendre certains appareils plus fonctionnels, comme le demandaient les gens. Et sans Jony Ive, Apple continue de faire ce qu’elle a toujours fait : de bons produits. Apple est différente sans Steve Jobs et différent sans Jony Ive, mais l’ADN ne change pas.

Ajoutons juste une dernière réflexion. Qu’aurait été Apple si Jony Ive n’avait jamais travaillé pour l’entreprise ? Peut-être n’aurions-nous jamais vu des produits aussi beaux et révolutionnaires tels que l’iPhone, l’iMac et l’iPad. Ou, du moins, pas comme nous les connaissons aujourd’hui.