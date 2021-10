Avec l’arrivée des nouveaux MacBook Pro, le débat sur le design des produits Apple renaît, sensiblement modifié après la démission de Jony Ive en 2019.

Jony Ive est responsable de la conception des produits Apple depuis des années, poussant de plus en plus vers des choix esthétiques minimalistes qui ont parfois sacrifié l’aspect fonctionnel. Selon Alex Webb, un journaliste de Bloomberg, la démission d’Ive a apporté des améliorations de conception et a remis la fonctionnalité du produit au centre. Un exemple ? La télécommande Siri pour Apple TV, enrichie d’un plus grand nombre de boutons et désormais beaucoup plus fonctionnelle que le modèle précédent. Comment ne pas mentionner les nouveaux MacBook Pro, qui ont réintroduit un ensemble de ports plus complet en sacrifiant le poids et la taille. Ce choix sera certainement apprécié des professionnels, qui apprécieront la sécurité d’un produit plus complet et enfin libéré de l’esclavage des adaptateurs externes.

Comme Webb l’écrit :

« Il y a parfois du mérite à être à l’écoute des clients, surtout lorsque l’aspect fonctionnel est trop délaissé pour privilégier l’esthétique. Vous risquez de perdre des clients professionnels – architectes, musiciens ou cinéastes – s’ils ne peuvent pas connecter leurs ordinateurs portables à des moniteurs externes. De plus, les utilisateurs professionnels peuvent se permettre de payer pour des appareils haut de gamme, plus rentables pour Apple. »

Bref, Webb met en évidence un véritable changement de philosophie, qui accorde désormais une plus grande attention aux retours clients. Que pensez-vous de cette vision de Webb ? Êtes-vous d’accord ?