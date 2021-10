Les employés d’Apple qui ne sont pas vaccinés ou qui n’ont pas partagé leur statut vaccinal avec l’entreprise devront subir un test COVID-19 à chaque fois qu’ils entreront dans le bureau.

Comme l’a signalé Bloomberg, un employé d’Apple non vacciné qui se rend quotidiennement au bureau devra effectuer un test COVID-19 chaque jour. Les nouvelles règles envisagées par Apple visent à convaincre tous les salariés de se faire vacciner, étant donné que pour l’instant l’entreprise n’a pas suivi l’exemple de Microsoft et Google qui, au contraire, ont imposé l’obligation de vacciner. Les employés d’Apple qui ont été vaccinés n’auront à subir le test rapide qu’une fois par semaine.

Les employés non vaccinés de l’Apple Store doivent effectuer un test deux fois par semaine. Dans tous les cas, il est également possible de se soumettre à domicile aux tests rapides mis à disposition par Apple. Ces tests ne prennent que 15 minutes et le rapport peut être partagé en toute autonomie par les employés, laissant cependant planer quelques doutes sur l’authenticité des résultats.

Les nouvelles directives entreront en vigueur le 24 octobre et Apple n’a pour l’instant aucune exigence de vaccination.