Il y a quelques semaines, Apple a publié une mise à jour logicielle inhabituelle pour les utilisateurs de macOS appelée « Device Support Update », qui a assuré une mise à jour et une récupération appropriées pour les appareils iOS et iPadOS avec Mac.

Apple n’a jamais donné de détails sur cette mise à jour, il a donc été supposé qu’elle était uniquement destinée à prendre en charge la synchronisation Mac et la restauration de nouveaux appareils tels que l’iPhone 13, l’iPad mini 6 et l’iPad de 9e génération. Cependant, Apple n’avait jamais publié de mises à jour similaires dans le passé et cet aspect a intrigué de nombreux utilisateurs. Et voici la réponse à tous les doutes.

› Les iPhone 13 / 13 Pro, iPad 9 et iPad mini 6 sont officiellement en vente !

Habituellement, lorsque vous connectez un iPhone, iPad‌ ou iPod touch à un Mac, une boîte de dialogue apparaît à partir d’une application appelée MobileDeviceUpdater vous informant qu’une mise à jour logicielle est requise pour connecter macOS à l’appareil mobile. Cela se produit lorsque l’appareil a été mis à jour indépendamment vers une version plus récente d’iOS ou d’iPadOS que le Mac ne reconnaît pas. Un téléchargement supplémentaire est donc nécessaire pour que le Mac communique avec l’iPhone ou l’iPad.

Avec la récente « Device Support Update », Apple a choisi de réduire la dépendance à l’égard de MobileDeviceUpdater en livrant automatiquement ces téléchargements au Mac lorsqu’ils sont prêts, afin que les utilisateurs n’aient plus à attendre de connecter un appareil iOS pour obtenir la mise à jour nécessaire au synchronisation correcte avec le Mac.

Le changement est probablement un effort effectué par Apple pour réduire la fréquence de la boîte de dialogue MobileDeviceUpdater qui apparaît lorsqu’un appareil est connecté et qui pourrait être exploitée par des personnes malveillantes via des logiciels malveillants spéciaux qui simulent l’interface.