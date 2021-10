Yahoo Finance a été retiré de l’App Store chinois, probablement à la demande du gouvernement.

L’application Yahoo Finance est l’une des plus utilisées pour obtenir des mises à jour sur les actions et les investissements, mais elle propose également une multitude d’actualités générales couvrant des sujets tels que la politique et l’actualité. Il est probable que cette section soit dans le collimateur du gouvernement chinois, étant donné que l’accès aux informations est contrôlé par le régime et que chaque application qui partage des informations du monde doit obtenir une autorisation spécifique.

L’application a été supprimée le 14 octobre, mais ni Yahoo Finance ni Apple n’ont fait de déclarations expliquant les raisons de cette décision.

Ce que nous savons, c’est que de nombreux utilisateurs chinois se sont appuyés sur l’application pour lire les nouvelles des médias qui sont généralement bloquées par le grand pare-feu de Chine et d’autres outils gouvernementaux qui bloquent l’accès à certaines sources. Étant donné que Yahoo Finance a contourné ces restrictions, l’application a probablement attiré l’attention de la Cyberspace Administration of China avec une demande ultérieure soumise à Apple pour être retirée du magasin.

De plus, quelques jours après sa suppression, Yahoo Finance avait republié un article de Bloomberg critiquant la répression chinoise contre l’industrie technologique. L’article contenait des références à un prétendu traitement préférentiel accordé à Apple en échange du respect de toutes les demandes du gouvernement, y compris celles relatives à la suppression d’applications.

« Apple a récemment supprimé de nombreuses applications à la demande des autorités chinoises », a déclaré à Bloomberg Benjamin Ismail, directeur du projet Apple Censorship. « Mais respecter les ordres du gouvernement est différent du respect de la loi, notamment en Chine, où les autorités recourent souvent à des moyens extra-légaux pour faire taire la presse, les blogueurs, les militants ou toute voix dissidente ».

À plusieurs reprises, Apple a été critiquée pour ses liens avec le gouvernement chinois en matière de censure, car la société prétend publiquement être un fervent partisan des droits de l’homme tels que la liberté d’expression et le libre accès à l’information. Apple a toujours répondu qu’elle ne faisait que se conformer aux lois locales, comme elle le fait partout dans le monde, dans le seul but de pouvoir proposer des produits et services aux utilisateurs de ce pays.