Un nouveau rapport indique que les fournisseurs d’Apple ont du mal à maintenir la production en raison de la pénurie d’électricité en Chine.

Nikkei Asia rapporte que des pannes de courant généralisées en Chine ravivent la volonté des fabricants de technologies de déplacer la fabrication hors du pays asiatique. Les fournisseurs d’Apple, d’Amazon et d’autres cherchent à maintenir la production avant la saison des vacances.

Des coupures d’électricité incessantes

Selon ce qui est ressorti, les coupures de courant ont commencé sporadiquement depuis juin dernier, mais sont devenues « régulières » depuis septembre. Il semble même que les fournisseurs reçoivent un avertissement chaque semaine, durant les jours où il n’y aura pas d’électricité. Les fournisseurs d’Apple ont déjà averti que de telles réductions constituaient une menace pour la continuité de la chaîne d’approvisionnement. Parfois, en fait, les pannes de courant durent jusqu’à une semaine.

Un déplacement de la production est envisagé

Cette pénurie d’énergie en Chine pourrait durer jusqu’à la fin de l’année « voire plus longtemps », c’est pourquoi les fournisseurs envisagent de déplacer la production à l’étranger, par exemple au Vietnam ou en Indonésie. Cependant, un responsable d’un de ces fournisseurs a déclaré que ces coupures ne sont pas rencontrés par tous. Certains fournisseurs ont réussi à garantir le maintien de l’électricité grâce à leurs « relations amicales » et à leurs négociations avec les collectivités locales, tandis que d’autres ont été durement touchés. Par exemple, l’assembleur émergent d’iPhone Luxshare et ses filiales dans plusieurs provinces ont été épargnés par la coupure de courant. Apparemment, les gouvernements locaux priorisent les fournisseurs en fonction de la valeur des biens qu’ils produisent.