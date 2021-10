Après les dernières rumeurs concernant l’arrivée de l’encoche sur le prochain MacBook Pro, un leaker affirme que le MacBook Air 2022 pourrait également reprendre le même design.

Au cours des derniers jours, sur les réseaux sociaux chinois, la nouvelle concernant la présence de l’encoche sur l’écran du nouveau MacBook Pro est devenue folle. Apparemment, un leaker appelé « Ty98 » avait déjà mentionné en août dernier ce nouveau design, également pour la future ligne MacBook Air, à venir en 2022. Le leaker rapporte que la conception du MacBook Air sera améliorée par Apple en réduisant les bordures autour de l’écran et les dimensions globales de la machine.

Les rumeurs actuelles prédisent que le MacBook Air arrivera en 2022. Le nouveau modèle devrait avoir un écran de 13,3 pouces avec technologie mini-LED, ce qui améliorera les rapports de contraste et rendra les tons sombres beaucoup plus profonds. De plus, les niveaux de luminosité de pointe dans une image seront plus élevés.

Que pensez-vous de l’arrivée de l’encoche sur les futurs MacBook ?