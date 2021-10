Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’Apple avait envisagé de lancer un service de cloud gaming aux côtés d’Apple Arcade.

Malgré les plans initiaux, Apple a décidé d’abandonner ce projet pour le moment, même si l’idée pourrait reprendre plus tard. Pour l’instant, Apple veut se concentrer uniquement sur Apple Arcade, une plate-forme qui permet aux utilisateurs de télécharger des jeux mobiles exclusifs directement sur leurs appareils, mais il n’est pas exclu qu’à l’avenir elle puisse reprendre l’idée d’un service de cloud gaming avec le jeux disponibles sur le » cloud » sans avoir besoin de prendre de la place sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

Gurman note que Microsoft, Nvidia, Google et d’autres sociétés ont déjà lancé des services de jeux qui s’exécutent sur le cloud, afin de prendre en charge une plus large gamme de titres et d’offrir une expérience « Netflix pour les jeux ». Apple n’accepte ce type de service sur l’App Store que sous réserve, à tel point que de nombreuses entreprises ont décidé d’opter pour la version Web sur Safari plutôt que dans une application respectant les limites imposées par Apple.

Tout cela confirme la thèse selon laquelle Apple aurait discuté en interne de l’idée de proposer un service de cloud gaming à ses utilisateurs. Comme mentionné précédemment, le projet a été suspendu, mais il n’est pas exclu qu’il soit repris ultérieurement.