Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a parlé du passage d’Apple aux puces propriétaires et de ce qu’Intel peut faire pour les reconquérir.

Lors d’une interview avec l’émission Axios de HBO, Pat Gelsinger a déclaré qu’il espère reconquérir Apple en ce qui concerne la production de puces destinées aux futurs Mac.Le PDG d’Intel admet cependant que, pour parvenir à ce résultat, sa société devra créer meilleurs processeurs qu’Apple ne produit actuellement.

Dans l’interview, Gelsinger a également reconnu les erreurs d’Intel et a déclaré que la société se battrait dur pour atteindre son objectif :

« Je n’abandonne jamais l’idée que quelque chose ne va pas avec les puces Intel. Et, en partie à cause de nos erreurs, Apple a décidé qu’ils pourraient faire une meilleure puce que la nôtre. Et ils ont fait un excellent travail. Donc, ce que je dois faire, c’est faire une meilleure puce que ce qu’ils peuvent faire.

J’espère récupérer cette partie de leur entreprise, ainsi que de nombreuses autres entreprises, au fil du temps. Et en attendant, je dois m’assurer que nos produits sont meilleurs que les leurs, que mon écosystème est plus ouvert et dynamique que le leur, et que nous créons des motivations plus convaincantes pour les développeurs et les utilisateurs à choisir des produits basés sur Intel. Donc, je vais me battre pour battre Tim dans ce domaine. »

En juin 2020, Apple a annoncé qu’elle abandonnerait les puces Intel sur les Mac pour passer à ses propres processeurs conçus sur mesure. La transition vers Apple Silicon a commencé en novembre de la même année avec la puce M1 sur le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces d’entrée de gamme et le Mac mini d’entrée de gamme. La société a également déclaré qu’elle achèverait le passage complet à ses puces d’ici 2023.

À ce jour, Intel a beaucoup à rattraper s’il veut surpasser Apple Silicon, car les benchmarks ont révélé que le MacBook Air avec une puce M1 et un prix de départ de 999 $ surpasse un MacBook Pro 16 pouces basé sur Intel dont le coût est de 2 999 $. Pendant ce temps, Intel a commencé à diffuser des publicités faisant la promotion des PC Windows sur Mac et a même recruté l’ancien acteur « I’m a Mac » Justin Long pour sa campagne.

Actuellement, Intel produit toujours des processeurs pour certains Mac, tels que l’iMac 27 pouces et le Mac Pro.