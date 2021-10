Intel a publié une nouvelle vidéo intitulée « Breaking the Spell: Social Experiment » mettant en vedette certains utilisateurs d’Apple.

Dans la vidéo de quatre minutes, Intel invite 12 fans d’Apple (ou présumés) à un groupe de discussion qui montre certaines des caractéristiques des appareils Apple présumés en route, mais qui, en fait, impliquent des PC déjà sur le marché.

La vidéo commence par expliquer que de nombreux fans d’Apple ne se soucient que des produits de la firme de Cupertino, c’est pourquoi Intel veut essayer de changer ce point de vue. Les fans d’Apple (mais on ne sait pas s’ils sont acteurs…) sont dans une salle qui ressemble à un Apple Store, justement pour donner l’impression que de nouveaux produits Apple sont sur le point d’être présentés. En fait, toutes les fonctionnalités affichées sur le grand écran sont destinées aux PC équipés de processeurs Intel : personnalisation du matériel, des milliers de jeux, des ordinateurs portables à écran tactile, etc. Et le classique Apple « One more thing » ne pouvait pas manquer.

Selon Ryan Shrout d’Intel, l’annonce montre les « vraies » réactions de chaque participant. » Il est surprenant de voir combien de personnes utilisant la technologie ne connaissent pas encore les capacités du PC « , a-t-il écrit dans un tweet.