Le service de publicité interne d’Apple dédié à l’App Store, Search Ads, semble avoir bénéficié de la poussée de l’App Tracking Transparency pour la protection de la vie privée.

Selon une étude du Financial Times, les Search Ads d’Apple ont connu une augmentation spectaculaire de l’utilisation des développeurs alors que les sociétés de publicité tierces ont du mal à cibler les annonces d’applications sur des clients potentiels.

L’introduction par Apple de la transparence du suivi des applications a certainement eu un impact sur l’activité publicitaire, entraînant une baisse immédiate des revenus pour une industrie qui comptait sur le suivi des utilisateurs à travers les applications et les sites Web pour afficher des publicités. Plusieurs mois après le lancement de cette nouveauté, il semble que les changements aient été bénéfiques aux bénéfices d’Apple.

Selon les dernières données, les Search Ads sont désormais responsables de 58% de tous les téléchargements d’applications iPhone, contre 17% il y a un an. En termes de revenus, on estime qu’Apple pourrait gagner 5 milliards de dollars grâce à la publicité en 2021, passant à 20 milliards de dollars par an d’ici trois ans.

« C’est comme si Apple Search Ads était passé de la ligue mineure à la victoire aux World Series en l’espace de six mois », a déclaré Alex Bauer, directeur marketing de la filiale. Pendant ce temps, les chercheurs d’Evercore ISI affirment que les initiatives de confidentialité d’Apple ont considérablement changé le paysage de la publicité en ligne, car de nombreux opérateurs tiers doivent désormais négocier à l’aveuglette. De plus, les régies publicitaires sont bloquées avec un délai de 72 heures sur les données publicitaires, qui ne sont également fournies que sous forme agrégée, tandis que le service publicitaire d’Apple offre un niveau de détail plus important.

Beaucoup soulignent également qu’Apple joue de manière inégale, étant donné que Search Ads ne respecterait pas les restrictions de confidentialité imposées à la concurrence, donnant ainsi à l’entreprise un avantage distinct.

Dans une déclaration de réponse à cette étude, Apple insiste sur le fait que ses fonctionnalités de confidentialité visaient à protéger les utilisateurs : « Ces technologies font partie d’un système complet conçu pour aider les développeurs à mettre en œuvre des pratiques publicitaires sûres et à protéger les utilisateurs. Pas au profit d’Apple. »