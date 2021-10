Avant l’événement d’Apple, qui devrait lancer les tout nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, Intel poursuit sa campagne de longue date pour tenter de persuader les utilisateurs de Mac de passer aux PC Intel.

La semaine dernière, Intel a publié une vidéo dans le cadre de sa campagne PC vs Mac montrant aux « fans d’Apple » plusieurs ordinateurs Intel avec toutes leurs fonctionnalités. Au cours de la vidéo de quatre minutes, Intel a tenté de dépeindre les consommateurs Apple comme inconscients des « innovations » faites par des sociétés autres qu’Apple, y compris les ordinateurs portables « à écran tactile ». Poursuivant la série, le compte officiel d’Intel a tweeté : « Confessions d’anciens utilisateurs de Mac. Qu’est-ce qui vous a poussé à revenir au PC ? »

(1/5) Confessions of former Mac users. What made you #GoPC?

✨ a thread ✨ — Intel (@intel) October 14, 2021

Dommage qu’avec les réponses au tweet, Intel ait eu exactement le résultat inverse. Au lieu d’anciens utilisateurs de Mac énumérant les raisons pour lesquelles ils sont retournés à un PC, il y a eu plusieurs réponses d’utilisateurs actuels de Mac se moquant des efforts de marketing « désespérés » d’Intel. Un commentaire dit même : « Admettez-le : vous êtes juste en colère qu’Apple vous ait abandonné et ait conçu un meilleur processeur tout seul. »

D’autres réponses incluent des utilisateurs d’Apple qui trollent Intel, comme : « Vous n’êtes pas invité » avec une photo de la prochaine invitation à l’événement « Unleashed ». Certains ont même tenté de défendre Intel, affirmant qu’Apple est « une marque de luxe peu performante avec du matériel hors de prix et un écosystème fermé ».

Ironiquement, malgré cette campagne marketing d’Intel, Apple vend toujours des ordinateurs Mac à processeur Intel. Après l’événement « Unleashed » de ce soir, cependant, même le MacBook Pro haut de gamme ne sera plus basé sur Intel et passera officiellement à Apple Silicon, mais les iMac et Mac Pro 27 pouces ont toujours des processeurs Intel.