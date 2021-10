Les premières unités Apple Watch Series 7 ont été livrées aux clients, mais il semble y avoir un bug assez unique.

Certains utilisateurs remarquent que les icônes de certaines applications tierces sont manquantes, laissant des espaces sur l’écran d’accueil de la grille en nid d’abeille. Le développeur de PCalc, James Thomson, a noté que son application faisait partie des personnes concernées, peut-être en raison du fait qu’elle a publié une mise à jour de l’application qui intègre des ressources spécifiques à l’Watch Series 7.

Cependant, les problèmes ne s’arrêtent pas uniquement aux icônes d’applications, en fait, il semble que même les complications sur le cadran liées à ces applications ne soient pas affichées correctement.

Did you add nice vector icons to your watch app alongside support for Series 7? Well, hope you like blank icons when your users install your apps today 😞

Doesn’t reproduce on the Series 7 simulator, fine on all my other watches. I am not pleased.

See it with @CARROT_app too. pic.twitter.com/A3WVjGDZS5

— James Thomson (@jamesthomson) October 15, 2021