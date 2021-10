Les nouveaux MacBook Pro 2021 seront dévoilés le 18 octobre lors de l’événement « Unleashed » d’Apple. À quelles nouveautés doit-on s’attendre ?

Ces derniers mois, il y a eu de nombreuses rumeurs sur le nouveau MacBook Pro 2021. Ici, nous ne résumerons que les plus probables et rapportées par diverses sources fiables telles que l’analyste Bloomberg Ming-Chi Kuo et Mark Gurman :

Le MacBook Pro 14 pouces et le MacBook Pro 16 pouces auront les mêmes performances

Cadres plus fins et pas de logo Apple sous l’écran

Écran mini-LED avec ProMotion et résolutions de 3024 x 1964 et 3456 x 2234. Contraste et luminosité plus élevés, plus un mouvement plus fluide sur l’écran

Webcam 1080p pour les appels vidéo

Design plus plat, similaire à celui de l’iPhone 12 et de l’iPhone 13.

Six ports, dont deux ports Thunderbolt et un port de charge MagSafe sur le côté gauche de la machine et un port HDMI, un port Thunderbolt et un lecteur de carte SD sur le côté droit. Cela signifie que trois ports Thunderbolt sont fournis, un de moins que les MacBook Pro haut de gamme actuels

Pas de barre tactile OLED, remplacée par des touches de fonction physiques de taille normale

Puce « M1X » (plus que « M2 ») avec un processeur à 10 cœurs doté de huit cœurs hautes performances et de deux cœurs à faible consommation, ainsi que des options GPU à 16 et 32 ​​cœurs et une prise en charge jusqu’à 64 Go de RAM.

Conception thermique améliorée pour le modèle 14 pouces, reflétant les améliorations apportées au modèle 16 pouces en 2019, y compris un dissipateur thermique plus grand et des coussinets thermiques supplémentaires

Mode haute puissance pour éventuellement augmenter les performances lorsque le MacBook Pro n’est pas connecté à l’alimentation.

Configuration de base : 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD

Batterie plus grosse pour le modèle 14 pouces et une batterie légèrement plus petite pour le modèle 16 pouces que les modèles actuels (13 et 16 pouces).

MagSafe se charge comme les anciens modèles de MacBook Pro, mais avec des vitesses de charge plus rapides et une brique d’alimentation repensée.

Sur le papier, il y a beaucoup de nouveautés. Et vous, qu’attendez-vous ?