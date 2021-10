L’Apple Watch Series 7 devrait commencer à arriver chez les premiers clients dans le monde demain. En attendant, jetons un premier coup d’œil au nouveau modèle pour comprendre la différence de taille d’écran par rapport à l’Apple Watch Series 6.

Apple affirme que la nouvelle ‌Watch Series 7 dispose d’un écran 20% plus grand que la Series 6, ce qui est principalement obtenu grâce aux bordures réduites qui permettent à l’écran de se courber légèrement sur les bords. Dans l’image en direct que vous pouvez voir ci-dessus, la nouvelle Series 7 (modèle à gauche) est comparée à la Series 6 (modèle à droite).

L’image montre clairement comment l’Apple Watch Series 7‌ avec un écran nettement plus grand que la génération précédente, bien que la taille du boîtier ne soit que légèrement plus grande. Pour profiter de l’affichage plus grand, Apple a mis à jour l’interface utilisateur de watchOS pour inclure des boutons plus grands et un clavier QWERTY complet.

En plus d’un écran plus grand, l’Apple Watch Series 7‌‌ offre également une charge plus rapide et une autonomie plus longue.