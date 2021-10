Lisa Jackson est le visage d’Apple depuis des années en matière de durabilité et de respect de l’environnement. Dans une nouvelle interview au micro avec Jane Goodall, l’exécutif a parlé des initiatives de développement durable d’Apple.

Cupertino a toujours fait preuve d’une grande attention envers l’environnement, travaillant dur pour un avenir de plus en plus vert. Lisa Jackson a souligné à quel point cet engagement, qui a toujours été un point central pour Apple, est toujours devenu au centre des politiques de production ces dernières années. Cependant, l’entreprise a décidé d’accélérer ses initiatives de développement durable afin de ne pas perdre un temps précieux. En 2020, Apple a atteint son objectif de zéro émission, en tirant le meilleur parti des énergies propres.

Lisa Jackson espère que l’engagement et les réalisations d’Apple seront une grande source d’inspiration pour d’autres entreprises :

« Apple a la responsabilité de montrer aux autres entreprises ce qui peut être fait, avec un impact positif sur les bénéfices et le nombre de clients également. Nous avons plus d’une centaine d’entreprises qui se sont engagées à utiliser une énergie 100% propre, tout comme Apple. Et ils sont tous nos fournisseurs. »

Cependant, Lisa Jackson a souligné à quel point la justice sociale est importante pour relever le défi de la durabilité. Selon l’exécutif, chacun doit pouvoir participer à ce grand projet, un projet qui marquera l’avenir de notre planète et qui ne doit laisser personne de côté.