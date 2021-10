Selon le Wall Street Journal, Apple développe des AirPods avec des fonctionnalités de santé telles que la température corporelle et le suivi de la posture, ainsi que la capacité de fonctionner comme une aide auditive.

Selon des documents dénichés par le WSJ, Apple a déjà développé les premiers prototypes des nouveaux AirPods avec des capteurs pour mesurer et surveiller la température corporelle du porteur. Ces capteurs de température intra-auriculaires peuvent fonctionner en tandem avec le même capteur attendu dans l’Apple Watch Series 8.

De plus, les futurs AirPods devraient également intégrer des capteurs de mouvement pour surveiller la posture du porteur et offrir des conseils sur la façon de l’améliorer. Enfin, il existe une fonction qui permet de transformer les AirPods en véritables aides auditives, améliorant la fonction Conversation Boost déjà active sur les AirPods Pro grâce aux nouvelles technologies intégrées sur les microphones et le processeur.

Ce modèle ne sera pas lancé de sitôt, car les prochains AirPods devraient être dévoilés le 18 octobre.