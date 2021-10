Hier, Apple a dévoilé le nouvel événement Unleashed, au cours duquel nous verrons très probablement le nouveau MacBook Pro.

L’annonce a évidemment déclenché le débat sur la toile, ainsi que les fuites habituelles. Après les avant-premières de Ross Young, arrivent aussi les considérations de l’analyste et développeur Dylandkt. Les deux analyses s’accordent sur la nouvelle puce M1X, probablement le cœur battant du nouveau MacBook Pro, dans la même configuration pour les modèles 14 et 16 pouces. L’actualité concerne cependant les mémoires, qui pourraient enfin secouer certaines limites quelque peu anachroniques aujourd’hui.

MacBook Pro 14 and 16:

Mini Led displays

Smaller bezels with no bottom logo

1080p webcam

Base models will have 16gb of ram and 512gb of storage

Base M1X is the same configuration for both models

Pricing will be similar between 14 and 16 inch

New charging brick

— Dylan (@dylandkt) October 12, 2021