Les applications Google sur iOS ont souvent été critiquées pour leur interface non native avec le système d’exploitation d’Apple, ce qui entraîne une expérience incohérente par rapport à de nombreuses autres applications mieux intégrées. Les choses sont sur le point de changer.

De nombreux utilisateurs d’Apple se plaignent depuis longtemps que les applications Google ne respectent pas certaines prérogatives d’iOS en termes de graphisme et d’interface, puisque presque toutes fonctionnent de manière quasi identique à leurs homologues Android.

Jeff Verkoeyen, responsable technique de l’équipe Google Design sur les plateformes Apple, a expliqué que ce choix a été dicté par deux raisons : partager les composants de l’interface utilisateur de Google sur toutes les plateformes et combler les lacunes d’UIKit, le framework d’Apple pour la création d’applications. De plus, tous les travaux d’optimisation sur iOS ont été rendus open source en tant que composants matériels pour iOS (MDC) pour permettre à tout développeur tiers d’adopter les mêmes éléments d’interface utilisateur utilisés par les applications iPhone et iPad de Google, tels que les boutons d’action flottants (FAB) et Suite.

Verkoeyen lui-même admet cependant que, dans une tentative de rendre l’expérience sur les applications Google homogène quelle que soit la plate-forme utilisée, « nos composants sur iOS s’éloignaient de plus en plus des fondamentaux de la plate-forme Apple, car même ces fondamentaux évoluaient un an plus tard ».

Pour cette raison, il y a quelques mois, Google a entamé une profonde réévaluation de ce que signifie créer une expérience Google sur les plateformes Apple. Les ingénieurs de la société sont alors arrivés à la conclusion que l’UIKit d’Apple était suffisamment mature pour que Google puisse abandonner la plupart des composants personnalisés que Google avait créés au fil des ans.

Les différentes mises à jour de l’interface utilisateur en cours de développement conduiront à une plus grande intégration entre les applications Google et iOS en termes de graphisme et d’interface utilisateur, bien que certains composants personnalisés soient toujours nécessaires. Dans le cadre de ce changement, Google a mis les bibliothèques iOS de Material en « mode maintenance » en juillet, car le guide officiel de la société pour les développeurs est désormais de « suivre les directives d’interface utilisateur d’Apple et d’envisager d’utiliser les nouveaux composants UIKit ou SwiftUI ».

De plus, Google a rapidement adopté de nouvelles fonctionnalités iOS, telles que les widgets, le navigateur intégré et le support client pour Chrome et Gmail.

Et vous, êtes-vous satisfait de ce changement de cap ?