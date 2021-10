Avec le lancement de la nouvelle Apple Watch Series 7, il n’est plus possible d’acheter l’Apple Watch Series 6 sur le site Web d’Apple à partir d’aujourd’hui.

Apple a en effet retiré de la liste l’Apple Watch Series 6, qui ne peut désormais être trouvée que dans les Apple Store jusqu’à épuisement des stocks, dans les magasins non officiels ou sur le marché de l’occasion.

Après un an de vie, un modèle très réussi prend sa retraite qui, entre autres, ne diffère pas beaucoup de la nouvelle Apple Watch Series 7 en termes d’esthétique et de fonctionnalité. Outre le dernier modèle, Apple continue également de vendre Apple Watch SE et Apple Watch Series 3 comme alternatives moins chères.

Rappelons que les prix de l’Apple Watch Series 7 commencent à 429 €, ceux de l’Apple Watch SE à partir de 299 € et ceux de l’Apple Watch Series 3 à partir de 219 €.