Apple a officiellement ouvert sa première Developer Academy aux États-Unis, choisissant la Michigan State University of Detroit comme partenaire.

La première Apple Developer Academy a été ouverte il y a des années à Naples, en collaboration avec l’Université Federico II, créant une réalité importante pour des milliers de personnes du monde entier désireuses d’apprendre à développer des applications. Il est étrange que la première Apple Academy aux États-Unis ne soit ouverte qu’aujourd’hui, mais sur ce point l’entreprise a préféré se concentrer d’abord sur d’autres régions.

Lancée en partenariat avec la Michigan State University, la Detroit Apple Developer Academy accueillera 100 étudiants pour enseigner le codage et la formation à l’entrepreneuriat. Illustrant la diversité de la classe inaugurale, Apple note que les participants ont entre 18 et 60 ans. De plus, ce projet fait partie de l’initiative Racial Equity and Justice d’Apple et a été annoncé en janvier.

« Detroit a un incroyable esprit d’entreprise, alimenté par la créativité et l’inclusion, et nous sommes ravis d’accueillir cette première classe de créateurs alors que nous commençons les cours à l’Apple Developer Academy, la première du genre aux États-Unis », a-t-il déclaré. Jackson, vice-président de l’environnement, de la politique et des initiatives sociales d’Apple. « Grâce à la puissance de la technologie et de l’innovation, nous sommes fiers d’aider à préparer ces innovateurs à de nouvelles opportunités ».

Comme pour les autres Developer Academy, Apple fournit du matériel et des logiciels pour les activités de cours, et les étudiants peuvent s’inscrire gratuitement.