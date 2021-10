Vous vous souvenez du jeu historique FarmVille sur Facebook ? Bientôt, une nouvelle version arrivera également sur iPhone, iPad et Mac.

Développé par Zynga, le jeu de simulation se déroulant dans une ferme arrivera en novembre dans une version entièrement repensée pour iPhone, iPad et Mac. FarmVille 3 comprendra plus de 150 races d’animaux à collectionner et à élever, ainsi qu’un groupe d’ouvriers pour aider les utilisateurs. pour construire et personnaliser la ferme.

« Il y a douze ans, FarmVille a fait irruption sur la scène du jeu vidéo, créant un public qui a attiré plus de 700 millions d’installations dans le monde », a déclaré Bernard Kim de Zynga. « Aujourd’hui, nous sommes ravis d’ouvrir la pré-inscription pour FarmVille 3. Le jeu a été conçu pour capter l’imagination des nombreux joueurs qui ont apprécié FarmVille au cours de la dernière décennie, ainsi que l’excitation d’une nouvelle génération de joueurs. »

Le personnage historique Marie dirigera et accueillera à la fois la communauté FarmVille 3 et les nouveaux joueurs cherchant à installer un terrain pour la première fois. Marie sera accompagnée d’une troupe de plus de 30 journaliers différents. Chaque personnage sera doté de compétences pratiques telles que cuisiner, pêcher, couper du bois et fabriquer des objets pour aider les joueurs à construire la ferme.

FarmVille 3 aura également des changements météorologiques. Les joueurs pourront consulter les prévisions météorologiques dans le jeu et les utiliser à leur avantage pour augmenter le rendement de leur prochaine récolte ou de leur prochaine sortie de pêche.

Le jeu sera lancé le 4 novembre sur iPhone, iPad, Mac M1, ainsi qu’Android et PC. Au cours des deux premières semaines suivant le lancement, les joueurs qui téléchargent le jeu recevront un kit de démarrage spécial avec divers éléments décoratifs et d’autres bonus.