Google s’efforce de corriger un bug sur iOS 15 et iPadOS 15 qui empêche Safari de charger les liens AMP dans les résultats de recherche.

Avec iOS 15 et iPadOS 15, les résultats de recherche de Google dans Safari n’incluent plus les liens AMP, mais ce contenu se charge de manière transparente sur iOS 14 ou à l’aide d’autres navigateurs tels que Chrome. Le développeur Jeff Johnson a demandé à Google s’il s’agissait d’un choix délibéré ou non, car les extensions Safari ont des capacités de blocage AMP.

Google a répondu que le manque de liens AMP dans les résultats de recherche sur Safari et iOS 15 est un bug qui sera corrigé dans les semaines à venir.

Rappelons que AMP (Accelerated Mobile Pages) est une fonctionnalité conçue pour charger les pages Web plus rapidement sur les appareils mobiles. Les pages AMP sont mises en cache, elles s’affichent donc plus rapidement pour ceux qui y accèdent. Cependant, cette fonctionnalité n’est pas très populaire auprès des utilisateurs, car certaines fonctionnalités du site Web sont désactivées lorsque AMP est utilisé.

Actuellement, sur iOS 15 et iPadOS 15, les liens AMP sont redirigés vers des pages Web standard.