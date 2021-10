Après Jony Ive, Apple commémore également les 10 ans de la disparition de Steve Jobs avec une lettre et une dédicace spéciale sur la page d’accueil du site.

Le site Web d’Apple porte désormais la phrase « À la mémoire de Steve », avec une vidéo qui lui est dédiée montrant certaines des images les plus emblématiques de Jobs et certains de ses discours les plus célèbres. Apple a également dédié cette lettre à Steve Jobs et à sa famille :

« Un message de la famille Jobs

Depuis maintenant dix ans, nous apprenons à surmonter la perte de Steve

et à nous reconstruire. Aujourd’hui, notre gratitude est à la mesure du vide immense qu’il a laissé.

Chacun et chacune d’entre nous emprunte des chemins différents pour adoucir

sa peine, mais notre amour pour lui et pour ce qu’il nous a enseigné continue

de nous rassembler.

Parmi toutes les qualités de Steve, nous retenons avant tout son talent de pédagogue. Il nous a appris à apprécier la beauté du monde,

à accueillir les idées nouvelles avec curiosité, à regarder toujours plus loin et

surtout à garder un état d’esprit novice empreint d’humilité.

Sa façon de voir les choses nous inspire encore chaque jour, mais il nous a

aussi montré comment regarder par nous-mêmes. Il nous a donné des pistes à

suivre, et nous n’avons de cesse de les explorer.

L’une de nos plus grandes sources de réconfort est de retrouver Steve dans

la beauté qui nous entoure. Une colline boisée, un objet parfaitement

conçu, chaque jolie chose nous ramène à lui. Même au cours de ses

années de souffrance, Steve n’a jamais perdu foi en la beauté de l’existence.

Les mots ne suffisent pas à exprimer ce qu’il y a dans notre cœur. Il nous

manque profondément. C’est un grand privilège de l’avoir eu pour mari et pour père. »

Steve Jobs et Steve Wozniak ont ​​fondé Apple le 1er avril 1976. La société a introduit un certain nombre de produits technologiques innovants au cours de son mandat, y compris le premier Mac qui a popularisé l’interface utilisateur graphique comme l’avenir de l’informatique de bureau, l’iPod, le lecteur de musique numérique le plus populaire au monde et bien sûr l’iPhone et l’iPad.

Après une longue bataille contre le cancer, Jobs a quitté ses fonctions de PDG d’Apple le 24 août 2011 et prévoyait de continuer à présider le conseil d’administration. Malheureusement, Jobs est décédé quelques mois plus tard, le 5 octobre 2011, juste un jour après l’annonce de l’iPhone 4S.

Quelques mois avant sa mort, il a lui-même proposé Tim Cook comme nouveau PDG d’Apple.