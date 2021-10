À l’occasion du 10e anniversaire de la mort de Steve Jobs, son ami et collègue Jony Ive lui a écrit un article qui lui est consacré dans le Wall Street Journal.

Jony Ive a écrit que bien qu’il n’ait pas parlé publiquement de son amitié avec Jobs depuis l’éloge funèbre en 2011, il pense au cofondateur d’Apple tous les jours.

« Au cours de ces années, j’ai à peine pensé à la mort de Steve.

Mes souvenirs de cette journée brutale et déchirante il y a 10 ans sont peu nombreux et flous. Je ne me souviens pas être allé chez lui. Je me souviens d’un ciel brumeux d’octobre et de chaussures trop serrées. Je me souviens plus tard que Tim et moi nous sommes assis ensemble en silence dans le jardin pendant un long moment.

Je n’ai pas parlé publiquement de notre amitié, de nos aventures ou de notre partenariat depuis que j’ai fait l’éloge de Steve. Je n’ai jamais lu le barrage d’histoires de couverture, de notices nécrologiques ou les interprétations erronées bizarres qui se sont glissées dans le folklore.

Mais je pense à Steve tous les jours. »

Ive a écrit qu’il a toujours été proche de la femme de Jobs, Laurene, et qu’il lui parle souvent :

« Laurene et moi sommes proches. Nos familles sont proches depuis près de 30 ans. Nous avons enduré des morts et célébré des naissances. Nous parlons toujours, souvent de Steve mais rarement de mon travail avec lui. La plupart du temps, nous parlons de l’avenir et de son travail incroyable et inspirant qu’elle fait avec Emerson Collective. »

Ive parle également de ce que cela signifiait de travailler avec Jobs chez Apple, une collaboration qui a toujours « voulu apprendre » plutôt que « vouloir avoir raison » :

« Dans des groupes plus importants, nos conversations gravitaient vers le tangible, le mesurable. C’était plus confortable, beaucoup plus facile et socialement acceptable de parler de ce que vous savez. Être curieux et explorer de nouvelles idées était beaucoup plus important pour Steve que d’être socialement acceptable.

Notre curiosité nous demande d’apprendre. Et pour Steve, vouloir apprendre était bien plus important que vouloir avoir raison.

Notre curiosité nous a unis. Elle a constitué la base de notre joyeuse et fructueuse collaboration. Je pense que cela a également atténué notre peur de faire quelque chose de nouveau effrayant.

Steve était préoccupé par la nature et la qualité de sa pensée. Il attendait beaucoup de lui-même et s’engageait à penser avec une vitalité, une élégance et une discipline rares. Sa rigueur et sa ténacité vous portent à un niveau vertigineux. Quand il ne pouvait pas penser de manière satisfaisante, il se plaignait comme je me plaignais de mes genoux. »

Ive a également abordé sa décision de quitter Apple et a fondé sa propre entreprise de design, LoveFrom, qui lui permet désormais de travailler directement avec Laurene Powell Jobs :

« Lorsque Steve a quitté Apple dans les années 1980, il a appelé sa nouvelle société NeXT. Il était très bon avec les noms.

Après près de 30 ans, j’ai quitté Apple, poussé par ma curiosité d’apprendre et de découvrir de nouvelles façons d’apporter une contribution utile. C’est la puissante motivation de Steve qui a inspiré le nom de ma nouvelle entreprise, LoveFrom.

Alors que je me sens tellement chanceux de continuer à collaborer avec mes chers amis chez Apple, je suis aussi terriblement chanceux de pouvoir explorer et créer de nouvelles choses avec d’autres personnes.

Laurene et moi travaillons enfin ensemble. En vérité, nous travaillons ensemble depuis des décennies. »

L’article complet est disponible sur le site du Wall Street Journal.