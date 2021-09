Après avoir démonté l’iPhone 13 Pro, iFixit a mis la main sur le dernier iPad mini 6 lancé par Apple.

Le démontage d’iFixit s’est surtout concentré sur le soi-disant « Jelly Scrolling » qui semble affecter l’écran de l’iPad mini et qui, selon Apple, tombe dans un comportement tout à fait normal. Cet effet se produit lorsque vous faites défiler vers le haut ou vers le bas un écran contenant du texte et des images, lorsqu’il semble que le côté de l’écran ne corresponde pas à l’autre côté. Fondamentalement, il semble que le taux de rafraîchissement de l’écran ne soit pas homogène sur l’ensemble du panneau, de sorte qu’un côté de l’écran répond plus rapidement que l’autre. Sur ce point, iFixit explique que le problème est courant sur les dalles LCD, mais aussi qu’il est nettement pire sur l’iPad mini que sur d’autres appareils comme l’iPad Air.

Au total, ce nouvel iPad mini a obtenu un score de réparabilité de 3 sur 10. iFixit explique qu’Apple a envisagé de rendre la batterie plus facile à remplacer, mais a finalement décidé de ne pas le faire et a continué à connecter la batterie directement à l’appareil.

Le démontage révèle également un connecteur USB-C modulaire, qui devrait faciliter le remplacement du port en cas de panne.