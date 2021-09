Le démontage très attendu d’iFixit dédié à l’iPhone 13 est désormais disponible. Les experts se sont également chargés de l’iPhone 13 Pro.

Le démontage de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro met en évidence l’énorme batterie des téléphones, la caméra TrueDepth renouvelée et de petits changements dans la disposition interne des appareils.

Comme l’iPhone 13 et de nombreux modèles précédents, l’iPhone 13 Pro est scellé avec de l’adhésif et ses nappes d’écran sont à nouveau disposés sur le côté gauche du cadre. Ces nappes se connectent à une carte logique qui a été déplacée vers le haut dans le boîtier pour accueillir une batterie en forme de L, un design que l’iPhone 13 Pro a emprunté à l’iPhone 12 Pro Max.

L’image radiographique de l’iPhone 13 Pro montre la batterie en forme de L, l’anneau magnétique MagSafe et les aimants de stabilisation pour les capteurs photo et les cartes mères.

L’iPhone 13 Pro a un câble de capteur supérieur près du haut de l’appareil qui est susceptible de se déchirer facilement pendant les réparations, iFixit l’appelant « effroyablement mince ». Visuellement, le Taptic Engine qui contrôle le Haptic Touch semble être plus petit, mais est en réalité plus volumineux‌, pesant 6,3 grammes, contre 4,8 grammes du même composant trouvé sur l’iPhone 12 Pro.

De plus, par rapport à l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 13 Pro‌ n’a plus de haut-parleur monté sur l’écran, ce qui facilitera le remplacement de l’écran. L’illuminatore flood et le projecteur de points de l’iPhone 13 sont désormais fusionnés en un seul module, c’est pourquoi Apple a pu réduire la taille de l’encoche et le matériel Face ID est désormais indépendant de l’écran. Le haut-parleur retiré de l’écran a été repositionné entre la caméra frontale et le module Face ID. iFixit confirme ensuite que tout remplacement non autorisé de l’écran désactive Face ID.

› Les iPhone 13 / 13 Pro, iPad 9 et iPad mini 6 sont officiellement en vente !

À l’intérieur de l’iPhone 13 Pro se trouvent 6 Go de RAM SK Hynix LPDDR4X, ainsi que plusieurs puces de gestion de l’alimentation ultra-large bande conçues par Apple et, comme prévu, l’appareil est équipé du modem SDX60M de Qualcomm avec émetteur-récepteur RF Qualcomm DRR868 5G.

La cellule de batterie de 2 095 mAh de l’iPhone 13 Pro est évaluée à 11,97 Wh avec une capacité mesurée de 12,11 Wh, selon iFixit. Les batteries des iPhone 13 et 13 Pro peuvent toujours être remplacées « officieusement », mais iOS affichera un avertissement si des composants non originaux sont utilisés.

Pour réduire la taille de « l’encoche » des nouveaux iPhone, le système TrueDepth de cette année présente une conception compacte qui combine l’illuminatore flood et le projecteur de points dans un seul module positionné entre les caméras couleur avant et le système IR. Le haut-parleur a été placé sur le dessus, au lieu de connecter ce composant à l’écran du téléphone. La forme du haut-parleur n’est plus un rectangle mais un carré, bien que le changement ne soit pas susceptible d’affecter la qualité audio.

Au dos, le réseau de triple caméras de l’iPhone 13 Pro est plus grand que celui de l’iPhone 12 Pro, probablement en raison de l’utilisation de nouveaux objectifs. Il en va de même pour l’iPhone 13.

Un examen attentif de la carte mère et des composants internes à proximité révèle une combinaison de numériseur et de nappe d’écran, qui à son tour rejoint un câble de capteur entièrement repensé. Dans les iPhone précédents, les câbles du numériseur et de l’écran étaient des pièces uniques qui nécessitaient des connecteurs séparés. L’iPhone de cette année comprend également un étiquetage sur le bouclier du processeur A15 Bionic.

L’iPhone 13 Pro‌ est également équipé d’une mémoire flash Kioxia NAND, d’un module frontal Broadcom, d’un contrôleur NFC NXP Semiconductor et d’autres composants mineurs.

Fixit a attribué à l’iPhone 13 Pro un score de réparabilité de 5 sur 10 en raison du problème de remplacement de l’écran Face ID, du double vitrage et des méthodes d’étanchéité qui rendent certaines réparations plus difficiles.