Comme chaque année, le test DXOMark dédié aux caméras des nouveaux iPhone arrive juste après la sortie officielle des iPhone 13 et iPhone 13 Pro.

L’iPhone 13 Pro a obtenu un score de 137, neuf points de plus que l’iPhone 12 Pro, à tel point qu’il est arrivé à la quatrième place du classement général établi par DXOMark. Les experts expliquent que le score comprend 144 points pour les photos, 76 pour le zoom et 119 pour les vidéos.

« L’iPhone 13 Pro se classe parmi les meilleurs appareils de notre classement des appareils photo pour smartphones. Le total est dominé par un excellent score Photos de 144. Comme pour tous les iPhone, le rendu des couleurs est vif avec de beaux tons chair et un toucher légèrement chaud, et l’appareil photo est généralement très fiable. Les performances photo globales sont assez similaires à celles du 12 Pro que nous avons testé l’année dernière, mais des améliorations ont été apportées dans plusieurs domaines. »

L’examen montre que l’iPhone 13 Pro a une exposition cible précise avec de belles couleurs, des tons chair et une balance des blancs. Il a une mise au point automatique rapide et précise, de bons détails dans des conditions intérieures et extérieures, et plus encore.

En ce qui concerne les inconvénients, l’iPhone 13 Pro a une plage dynamique limitée dans les scènes exigeantes à contraste élevé, ainsi qu’un bruit de luminance sur les objectifs larges, ultra-larges et téléobjectifs, en particulier dans des conditions de faible luminosité. DXOMark a également rencontré des problèmes occasionnels de balance rose-blanc dans certaines conditions, ainsi que des variations de balance des blancs dans les vidéos. La vraie faiblesse de l’iPhone 13 Pro selon DXOMark est le zoom de son appareil photo, même si les performances sont encore améliorées par rapport au 12 Pro grâce au zoom optique 3x.

Excellent rendu vidéo :

« Un score vidéo exceptionnel de 119 place l’iPhone 13 Pro en tête de ce sous-classement, grâce à de nombreuses améliorations dans des domaines clés. Les instabilités du tone mapping qui étaient très visibles sur le 12 Pro ont été corrigées et l’exposition est désormais globalement très stable. Les performances de l’autofocus ont également été améliorées, grâce à un meilleur suivi et à une mise au point très fluide au bon moment. De plus, nos testeurs n’ont trouvé aucune mise au point indésirable. »

Avec le test iPhone 13 Pro, voici le classement DXOMark mis à jour :

Huawei P50 Pro : 144

Xiaomi Mi 11 Ultra : 143

Huawei Mate 40 Pro+ : 139

iPhone 13 Pro : 137

Huawei Mate 40 Pro : 136

Xiaomi Mi 10 Ultra : 133

Huawei P40 Pro : 132

Oppo Find X3 Pro: 131

Vivo X50 Pro+ : 131

iPhone 13 mini : 130

Comme toujours, il est important de garder à l’esprit que la méthodologie et la fiabilité des tests DXOMark sont souvent remises en question et contestées par d’autres experts, principalement sur la base du fait que la qualité de la caméra est subjective et que l’attribution d’un « score » est très compliqué.

