L’iPad mini 6 n’est disponible que depuis quelques jours mais les rumeurs concernant la dalle du nouvel iPad semblent s’intensifier. Certaines unités semblent souffrir de problèmes d’actualisation de l’affichage.

Le problème compromet en fait la fluidité de l’affichage. Le taux de rafraîchissement de la moitié gauche de l’écran semble fonctionner à une fréquence de fonctionnement différente de celle de la moitié droite. L’effet final a été appelé « jelly effect » et a été signalé par plusieurs utilisateurs également sur Twitter, avec des vidéos de démonstration plutôt parlantes.

I’ll have a full review of the iPad Mini next week. I dearly love using it but those who are thinking of going from big to small should know it really does have a functional difference in how you use it. It’s not just your iPad, but smaller.

