Après les précommandes à la Fnac, Cdiscount et Darty, Apple propose les précommandes de l’iPad mini 6 et l’iPad 9 sur Amazon.

iPad mini 6

Si vous aimez depuis toujours l’iPad mini, alors ce nouveau modèle doté d’un écran plus grand, mais pas au niveau du corps, devrait vous faire kiffer ! En effet, il est bien plus puissant et surtout il prend l’apparence de l’iPad Pro, une design toujours autant apprécié ! En réalité, vous aurez une vrai « petite » machine de guerre entre les mains ! Pratique autant pour travailler, que pour se détendre devant un bon film, ou encore pour jouer à vos préférés !

› iPad mini 6 : disponible dès 559 €

› Apple Pencil 2 : 125,99 € au lieu de 135 €

iPad 9

Cette neuvième itération de l’iPad d’entrée de gamme devrait également attirer un grand nombre d’utilisateurs, autant pour ses caractéristiques que pour son prix très abordable !

› iPad 9 : disponible dès 389 €

› Apple Pencil 1 : 99 €

› Smart Keyboard pour iPad 10,2 pouces : 179 €

Nous vous rappelons que les deux tablettes seront officiellement lancées le 24 septembre, date à laquelle vous devriez recevoir la vôtre (normalement) en commandant sur Amazon.