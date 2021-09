Avec iOS 15, plusieurs nouvelles fonctionnalités, mais aussi des améliorations de performances et des corrections de bugs. Mais qu’en est-il de la batterie ?

La chaîne iAppleBytes a réalisé un test sur l’iPhone SE, l’iPhone 6S, l’iPhone 7, l’iPhone 8, l’iPhone XR, l’iPhone 11 et l’iPhone SE 2020 pour voir quel impact iOS 15 avait sur la batterie. La vidéo a été tournée 24 heures après l’installation de la version iOS 15, alors que le système d’exploitation avait désormais terminé toutes les opérations d’optimisation non visibles pour l’utilisateur, mais qui consomment plus de batterie que d’habitude dans les premières heures après la mise à jour.

Avec une application de test spéciale qui simule différentes utilisations de l’iPhone, les résultats sont positifs et commencent à partir de 2 heures et 53 minutes de l’iPhone SE de première génération, jusqu’à 5 heures et 28 minutes de l’iPhone 11. Avec iOS 14 (première version ), ils allaient de 2 heures et 55 minutes d’iPhone SE à 5 heures et 25 minutes d’iPhone 11. Ce sont donc des résultats similaires, mais considérons que les appareils ont une année supplémentaire et une batterie un peu plus détériorée.

Voici le test complet :