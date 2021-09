Le dur face à face entre Epic Games et Cupertino se poursuit, au centre d’un litige judiciaire après le retrait de Fortnite de l’App Store. Une phrase émise il y a quelques semaines a partiellement accepté les demandes d’Epic Games, cependant cette phrase n’a pas convaincu Apple de réadmettre Fortnite sur sa boutique.

Le juge a statué dans une décision qu’Apple ne pouvait plus interdire aux développeurs de référer les utilisateurs à des options de paiement tierces. Tout comme cela s’est produit récemment en Corée du Sud, Apple sera également obligé d’accepter des systèmes de paiement tiers pour les achats intégrés aux États-Unis. Cependant, Apple a rejeté la demande d’Epic Games de ramener Fortnite sur l’App Store. Comme nous le lisons sur le profil Twitter du PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, Fortnite est en fait banni de l’App Store jusqu’à ce que le différend soit résolu.

Late last night, Apple informed Epic that Fortnite will be blacklisted from the Apple ecosystem until the exhaustion of all court appeals, which could be as long as a 5-year process. pic.twitter.com/QCD7wogJef

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021