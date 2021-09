Après la mise à jour vers iOS 15, certains utilisateurs ont rencontré un bug assez curieux. iOS 15 signale à tort que la mémoire de l’iPhone est pleine, même si ce n’est vraiment pas le cas.

Le bug semble affecter un certain nombre d’iPhone, quel que soit l’espace de stockage disponible. Les tentatives de suppression des données sur l’appareil ne résolvent pas le problème et pour l’instant, Apple n’a pas reconnu publiquement le bug. Pour le moment, pour essayer de corriger ce bug, nous vous conseillons d’effectuer une réinitialisation des données d’usine, en effectuant d’abord une sauvegarde de toutes les données les plus importantes.

Anyone else run into an iOS 15 bug that says “iPhone storage almost full” in Settings when there’s plenty of space available? My device has 20GB free and I can’t dismiss it. pic.twitter.com/fSQlkBuzA5 — Matt Brian (@m4tt) September 20, 2021

De plus, il semble que d’autres utilisateurs aient également remarqué des problèmes d’espace de stockage signalés dans iOS 15, mais il s’agit d’un bug différent de celui mentionné ci-dessus. Un employé d’AppleInsider a noté que son iPhone 12 Pro Max affichait environ 11 Go sur 512 Go, malgré la présence d’environ 20 Go de musique. Ce bug semble également être présent sur iPadOS 15, en fait l’iPad Pro rapporte aucun espace de stockage utilisé, malgré plus de 300 Go de données stockées localement.

L’un d’entre vous a-t-il rencontré un bug similaire ?