Après avoir été nommé l’un des « titans » dans la liste Time des 100 personnes les plus influentes de 2021, le PDG d’Apple, Tim Cook, a parlé d’environnement, de la confidentialité et de la réalité augmentée.

Dans l’interview avec Time, Tim Cook a déclaré qu’il avait immédiatement appris l’importance d’écouter très attentivement les gens qui l’entouraient, car « autour de moi, j’ai certains des meilleurs et des plus brillants collaborateurs du monde. Et ils sont encore plus intelligents que moi ! ».

Concernant l’environnement, le PDG d’Apple a déclaré que les objectifs de l’entreprise ont changé au fil des ans et sont maintenant devenus beaucoup plus audacieux : « Apple s’est toujours souciée de l’environnement et des conditions de ses travailleurs. »

« Nous sommes à une époque où certains des plus grands problèmes du monde, tels que le changement climatique, ne seront pas résolus uniquement par les gouvernements. Cela nécessite que d’autres circonscriptions et d’autres parties intéressées aillent dans la même direction et que des partenariats privés et publics soient activés. Diversité et inclusion, équité raciale et justice, ce sont toutes des choses dont nous avons besoin pour que l’ensemble de la société avance.

Tout ce qu’Apple fait dans ces domaines n’a rien à voir avec l’image de l’entreprise. C’est juste un groupe de personnes dans l’entreprise qui veut changer le monde pour le mieux. Nous voulons laisser le monde meilleur que nous ne l’avons trouvé, et pour ce faire, nous devons faire partie de la conversation dans les domaines où les politiques gouvernementales recoupent nos valeurs. »

En ce qui concerne la confidentialité et les efforts d’Apple pour la protéger, Cook a commencé sa déclaration par la déclaration typique d’Apple selon laquelle il pense que la confidentialité est un droit humain fondamental.

« Nous commençons par ce point. Et nous pensons que la confidentialité est l’un des problèmes les plus importants de notre époque. Je veux dire, c’est juste là-haut, en haut de la liste des choses. Et nous voyons chaque jour que la vie privée des gens est considérée comme acquise et que beaucoup perdent le contrôle. »

Dans la dernière partie de l’interview, l’accent est mis sur ce qui passionne Cook dans le domaine de la technologie :

« Je suis vraiment enthousiasmé par l’intelligence artificielle, car elle est présente dans de nombreux produits et fonctions auxquels vous n’auriez jamais pensé. Elle offre une aide pour tout, de la reconnaissance faciale au regroupement d’images, en passant par Siri. Je veux dire, l’intelligence artificielle est partout. Et je vois que nous en sommes aux tout premiers stades de ce que cela peut faire pour les gens et comment cela peut leur faciliter la vie. »

Cook mentionne également la RA et son potentiel d’être un « chevauchement du monde virtuel avec le monde réel, sans détourner l’attention du monde physique et de vos relations avec les autres ». Le PDG d’Apple a déclaré qu’il optimise l’avenir de la technologie, car il s’oriente vers la voie qui nous permet de libérer plus de temps à consacrer aux activités récréatives et aux choses que nous voulons vraiment faire dans la vie.