Le PDG d’Apple, Tim Cook, a été ajouté à la liste Time des 100 personnes les plus influentes de 2021, gagnant une place dans la catégorie « titans » avec dix autres.

Cook a été nommé avec 99 autres hommes d’affaires, athlètes, artistes, musiciens et représentants du gouvernement sur la liste de Time, qui n’est pas un classement. L’article de Cook a été écrit par Phil Knight, co-fondateur et président émérite de Nike, et explique le processus de prise de décision avant d’ajouter le PDG d’Apple au conseil d’administration de Nike.

« En 2005, lorsque nous avons parlé pour la première fois à Tim Cook de devenir membre du conseil d’administration de Nike, nous espérions ajouter quelqu’un qui peut prendre de bonnes décisions pour l’équipe. En peu de temps, il s’est avéré être un homme d’un excellent jugement, capable de penser tactiquement et stratégiquement dans une industrie très différente de la sienne. Il offrait également quelque chose de très précieux que tout leader dans n’importe quel domaine devrait avoir : la sagesse. »

Knight a poursuivi en disant qu’en plus de l’intelligence, Cook se distingue également par d’autres caractéristiques, notamment « le caractère, la compassion [et] le courage ».

Le président du conseil d’administration de Nike a également salué la façon dont Cook a géré la transition vers le poste de PDG lorsque Steve Jobs a démissionné avec « une dignité et une grâce incroyables ». En outre, il a également souligné que le cours de l’action Apple avait augmenté de 1000% depuis lors, faisant du géant technologique de Cupertino l’entreprise la plus précieuse au monde.

Ce n’est pas la première fois que Cook figure sur la liste des personnes les plus influentes de Time – il l’a fait en 2012, 2015 et 2016. Cook et le COO d’Apple, Jeff Williams, figuraient également sur la liste des « Personnes les plus influentes dans le domaine de la technologie » en 2017.